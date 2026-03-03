Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Убитого главаря мексиканского наркокартеля похоронили в золотом гробу

Ведомости
Refugio Ruiz / AP Photo
Refugio Ruiz / AP Photo

Останки ликвидированного главы мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, доставили на кладбище в муниципалитете Сапопан штата Халиско в золотом гробу. Об этом пишет газета El Universal.

По данным издания, траурный кортеж утром 2 марта выехал из похоронного бюро в Гвадалахаре – столице штата Халиско. На кладбище катафалк сопровождал оркестр. Погребение прошло в закрытом формате.

Как отмечает газета, церемония проходила при усиленных мерах безопасности. Маршрут следования и территорию кладбища патрулировали федеральные и региональные силовые структуры. У похоронного бюро дежурили военные и бронетехника.

Министерство национальной обороны Мексики 22 февраля сообщило о ликвидации Сервантеса. По версии ведомства, он получил тяжелые ранения в ходе столкновения с силовиками в районе города Тапальпа в штате Халиско и скончался по пути в госпиталь.

24 февраля стало известно, что США оказали Мексике поддержку в операции. 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в X, что Соединенные Штаты оказали поддержку мексиканскому правительству в проведении операции, в ходе которой был ликвидирован Эль Менчо. По ее словам, Вашингтон предоставил Мехико разведданные.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь