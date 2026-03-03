Убитого главаря мексиканского наркокартеля похоронили в золотом гробу
Останки ликвидированного главы мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, доставили на кладбище в муниципалитете Сапопан штата Халиско в золотом гробу. Об этом пишет газета El Universal.
По данным издания, траурный кортеж утром 2 марта выехал из похоронного бюро в Гвадалахаре – столице штата Халиско. На кладбище катафалк сопровождал оркестр. Погребение прошло в закрытом формате.
Как отмечает газета, церемония проходила при усиленных мерах безопасности. Маршрут следования и территорию кладбища патрулировали федеральные и региональные силовые структуры. У похоронного бюро дежурили военные и бронетехника.
Министерство национальной обороны Мексики 22 февраля сообщило о ликвидации Сервантеса. По версии ведомства, он получил тяжелые ранения в ходе столкновения с силовиками в районе города Тапальпа в штате Халиско и скончался по пути в госпиталь.
24 февраля стало известно, что США оказали Мексике поддержку в операции. 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в X, что Соединенные Штаты оказали поддержку мексиканскому правительству в проведении операции, в ходе которой был ликвидирован Эль Менчо. По ее словам, Вашингтон предоставил Мехико разведданные.