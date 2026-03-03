Убитого главаря мексиканского наркокартеля похоронили в золотом гробу

Министерство национальной обороны Мексики 22 февраля сообщило о ликвидации Сервантеса. По версии ведомства, он получил тяжелые ранения в ходе столкновения с силовиками в районе города Тапальпа в штате Халиско и скончался по пути в госпиталь.