Главная / Политика /

Путин назначил послом РФ в Польше Георгия Михно

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Польше Георгия Михно. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Польше», – говорится в документе.

Михно родился в 1972 г. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса с 2018 г. Михно был заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ. В июле 2025 г. на портале официального опубликования правовых актов появился указ о его назначении на должность посла в Польше, однако затем документ был удален. В тот же день, до размещения указа, Путин освободил от этой должности дипломата Сергея Андреева.

