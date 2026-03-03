Путин назначил послом РФ в Польше Георгия Михно

Михно родился в 1972 г. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса с 2018 г. Михно был заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ. В июле 2025 г. на портале официального опубликования правовых актов появился указ о его назначении на должность посла в Польше, однако затем документ был удален. В тот же день, до размещения указа, Путин освободил от этой должности дипломата Сергея Андреева.