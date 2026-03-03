Разговор Путина с Трампом по ситуации на Ближнем Востоке не планируется
Разговор президентов России и США Владимира Путина с Дональдом Трампом по теме конфликта на Ближнем Востоке не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
«Таких мероприятий в графике президента нет. Я здесь делаю традиционную оговорку – на данный момент», – подчеркнул представитель Кремля.
2 марта Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива по теме эскалации вокруг Ирана. В беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом стороны выразили серьезную обеспокоенность возможным разрастанием конфликта. Отдельный разговор состоялся с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом. Лидеры подчеркнули необходимость как можно скорее прекратить бои и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.
Президент РФ также созвонился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Эмир поблагодарил Москву за поддержку стран региона. В ходе беседы Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном стороны призвали к срочному прекращению эскалации и подчеркнули, что диалог и дипломатия должны оставаться ключевыми инструментами урегулирования.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Тегеран в ответ атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке и Тель-Авив.