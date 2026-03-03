Разговор Путина с Трампом по ситуации на Ближнем Востоке не планируется

2 марта Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива по теме эскалации вокруг Ирана. В беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом стороны выразили серьезную обеспокоенность возможным разрастанием конфликта. Отдельный разговор состоялся с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом. Лидеры подчеркнули необходимость как можно скорее прекратить бои и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.