МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за ледокола «Мурманск»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Камрана Абилова и передало ему ноту. По данным Таллина, были нарушены правила передвижения ледоколов в территориальных водах страны. Заявление опубликовано на сайте эстонского МИДа.
Как сообщили в эстонском внешнеполитическом ведомстве, поводом стал инцидент 28 февраля, когда российский ледокол «Мурманск» якобы вошел в территориальные воды Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе без предварительного уведомления. Судно направилось для оказания помощи танкеру Olympic Friendship, застрявшему во льдах.
В МИДе отметили, что эстонские власти и военно-морские силы не были заранее проинформированы о заходе ледокола, а сам корабль не ответил на радиовызовы ВМС Эстонии. По информации Таллина, «Мурманск» находился в территориальных водах страны около четырех минут.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в территориальных водах республики действуют «четкие и однозначные правила», соблюдение которых обязательно для всех государств, в том числе в период ледокольного сезона.
Согласно действующим нормам, иностранные суда могут осуществлять мирный проход через территориальные воды при условии уведомления МИД Эстонии по дипломатическим каналам не менее чем за 48 часов до входа. В то же время в связи со сложной ледовой обстановкой Таллин выразил готовность временно сократить срок предварительного уведомления до шести часов до окончания ледокольного сезона.
5 февраля эстонские власти в своих внутренних водах задержали контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем. По его данным, «следственный отдел в ходе совместной операции с полицией и военно-морским флотом перехватили во внутренних водах Эстонии контейнеровоз под багамским флагом, который может быть связан с контрабандой из Эквадора».