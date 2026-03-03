МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за ледокола «Мурманск»

Согласно действующим нормам, иностранные суда могут осуществлять мирный проход через территориальные воды при условии уведомления МИД Эстонии по дипломатическим каналам не менее чем за 48 часов до входа. В то же время в связи со сложной ледовой обстановкой Таллин выразил готовность временно сократить срок предварительного уведомления до шести часов до окончания ледокольного сезона.