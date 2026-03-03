Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Прошлое увеличение численности военнослужащих произошло в сентябре 2024 г. Тогда она была установлена ровно на уровне 1,5 млн военных, увеличившись на 180 000. В Кремле поясняли, что увеличение численности связано с возрастанием количества угроз, которые возникают для страны по периметру границ.