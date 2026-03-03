Газета
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Ведомости

Численность Вооруженных сил РФ увеличена на 2640 военных, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Общая численность установлена в количестве 2 391 770 человек, включая 1 502 640 военнослужащих.

Прошлое увеличение численности военнослужащих произошло в сентябре 2024 г. Тогда она была установлена ровно на уровне 1,5 млн военных, увеличившись на 180 000. В Кремле поясняли, что увеличение численности связано с возрастанием количества угроз, которые возникают для страны по периметру границ.

Как в России менялся призыв: возраст, сроки службы и количество новобранцев

Политика / Армия и спецслужбы

В ноябре 2025 г. The Bussiness Insider (BI) в ежегодном исследовании Global Firepower поставил Россию на второе место в рейтинге глобальной военной мощи. Рейтинг сравнивает армии мира по 60 показателям: численность войск, количество техники, финансовое положение, доступ к ресурсам.

На первом месте были США. Третье место занял Китай, четвертое место – Индия, пятое – Южная Корея.

