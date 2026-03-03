Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Численность Вооруженных сил РФ увеличена на 2640 военных, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Общая численность установлена в количестве 2 391 770 человек, включая 1 502 640 военнослужащих.
В ноябре 2025 г. The Bussiness Insider (BI) в ежегодном исследовании Global Firepower поставил Россию на второе место в рейтинге глобальной военной мощи. Рейтинг сравнивает армии мира по 60 показателям: численность войск, количество техники, финансовое положение, доступ к ресурсам.
На первом месте были США. Третье место занял Китай, четвертое место – Индия, пятое – Южная Корея.