Песков ответил на угрозы Зеленского шуткой о пятой статье Устава НАТО

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что пора применять пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Согласно пятой статье, нападение на одного или нескольких членов Североатлантического альянса считается нападением на всех.

Противоречия между Украиной и Венгрией обострились на фоне ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля сообщил, что после ударов был поврежден участок трубопровода, из-за чего транзит нефти в Венгрию и Словакию был приостановлен.

21 февраля Орбан заявил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Он также напомнил, что Венгрия в ответ на действия Киева прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. С аналогичным требованием выступила и Словакия.

5 марта Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине. В тот же день премьер-министр Венгрии заявил, что заставит Украину с помощью «политических и финансовых инструментов» открыть трубопровод «Дружба», через который российская нефть поступает на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. 6 марта Венгрия прекратила поставки бензина на Украину.

