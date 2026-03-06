Газета
Главная / Политика /

Минтранс продлил рекомендацию о приостановке авиасообщения с Израилем

Ведомости

Авиакомпаниям России была дана рекомендация о продлении до 20 марта отмены рейсов в Израиль и в обратном направлении. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ будет действовать до 14 марта.

По данным министерства, с начала этой недели российские и зарубежные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 000 пассажиров.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с родственниками, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал атаковать американские базы на Ближнем Востоке и территорию Израиля. Закрыто воздушное пространство Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта.

