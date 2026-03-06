Газета
Политика

КСИР нанес «удар возмездия» за атаку на школу в иранском Минабе

Ведомости

Иран атаковал американские и израильские базы в странах Персидского залива, а также Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион и военные центры Хайфы ракетами нового поколения. Удары были нанесены в качестве ответа на убийство иранских детей в школе для девочек в Минабе, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Ревностные сыны вооруженных сил Исламской Республики Иран готовятся к полномасштабной войне в регионе против США. Инициатива на поле боя находится в руках Исламской Республики», – говорится в сообщении КСИР.

Школа для девочек в Минабе была атакована 28 февраля, в первый день ударов США и Израиля по Ирану. Погиб 171 человек, большинство – ученицы от 7 до 12 лет. 6 марта Fars писала, что в результате удара США и Израиля по детской площадке и зданию скорой помощи в пригороде Шираза на юге Ирана погибли как минимум 20 человек, еще 30 пострадали.

По словам официального представителя иранского правительства Фатеме Мохаджерани, треть из погибших при ударах США и Израиля по Ирану – дети. Всего Иран сообщал о гибели 1045 человек.

По информации Reuters, следователи вооруженных сил США провели проверку и по ее итогам считают, что удар по школе в Иране могли нанести американские военнослужащие.

