КСИР нанес «удар возмездия» за атаку на школу в иранском Минабе

Школа для девочек в Минабе была атакована 28 февраля, в первый день ударов США и Израиля по Ирану. Погиб 171 человек, большинство – ученицы от 7 до 12 лет. 6 марта Fars писала, что в результате удара США и Израиля по детской площадке и зданию скорой помощи в пригороде Шираза на юге Ирана погибли как минимум 20 человек, еще 30 пострадали.