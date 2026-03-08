Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Такер Карлсон обвинил Израиль в уничтожении Ближнего Востока

Ведомости

Израиль уничтожает «красивый» Ближний Восток. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон.

«Побывав во множестве мест по всему миру, могу сказать: это один из самых красивых городов на планете. Бейрут – настоящее чудо, он прекрасен. И видеть, как его уничтожает Израиль – страна, которая, пожалуй, одна из самых уродливых на Земле, где с 1948 г. не построено ничего по-настоящему красивого – это просто ужасно», – сказал он.

Карлсон добавил, что красота Бейрута, отдельных регионов Сирии и Ирана «полностью разрушены»: «Похоже, что все красивое обречено на уничтожение». Журналист считает, что «американская империя» умирает и «война совместно с израильской империей только ускоряет ее конец». 

Такер Карлсон: США больше не управляют всем миром

Политика / Международные новости

Карлсон начал выступать с критикой политики Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом. Журналист, прежде активно поддерживающий миротворческие намерения республиканца, не согласен с действиями Трампа на Ближнем Востоке. 

6 марта этого года, после начала военной операции США против Ирана, Трамп заявил, что Карлсон отошел от принципов движения MAGA (Make America Great Again) и теперь не является его частью. По его словам, «Такер сбился с пути».

Кроме того, Карлсон не согласен с действиями израильского правительства при Беньямине Нетаньяху. 18 февраля журналист заявил о своем задержании в Израиле в аэропорту Бен-Гурион. Управление аэропортов Израиля опровергло это заявление.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь