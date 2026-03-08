Такер Карлсон обвинил Израиль в уничтожении Ближнего Востока
Израиль уничтожает «красивый» Ближний Восток. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон.
«Побывав во множестве мест по всему миру, могу сказать: это один из самых красивых городов на планете. Бейрут – настоящее чудо, он прекрасен. И видеть, как его уничтожает Израиль – страна, которая, пожалуй, одна из самых уродливых на Земле, где с 1948 г. не построено ничего по-настоящему красивого – это просто ужасно», – сказал он.
Карлсон добавил, что красота Бейрута, отдельных регионов Сирии и Ирана «полностью разрушены»: «Похоже, что все красивое обречено на уничтожение». Журналист считает, что «американская империя» умирает и «война совместно с израильской империей только ускоряет ее конец».
Карлсон начал выступать с критикой политики Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом. Журналист, прежде активно поддерживающий миротворческие намерения республиканца, не согласен с действиями Трампа на Ближнем Востоке.
6 марта этого года, после начала военной операции США против Ирана, Трамп заявил, что Карлсон отошел от принципов движения MAGA (Make America Great Again) и теперь не является его частью. По его словам, «Такер сбился с пути».
Кроме того, Карлсон не согласен с действиями израильского правительства при Беньямине Нетаньяху. 18 февраля журналист заявил о своем задержании в Израиле в аэропорту Бен-Гурион. Управление аэропортов Израиля опровергло это заявление.