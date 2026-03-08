Такер Карлсон обвинил Израиль в уничтожении Ближнего Востока

«Побывав во множестве мест по всему миру, могу сказать: это один из самых красивых городов на планете. Бейрут – настоящее чудо, он прекрасен. И видеть, как его уничтожает Израиль – страна, которая, пожалуй, одна из самых уродливых на Земле, где с 1948 г. не построено ничего по-настоящему красивого – это просто ужасно», – сказал он.