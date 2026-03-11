Вэнс: Трамп хочет завершить конфликт на Украине, чтобы вернуться к торговле
Американский лидер Дональд Трамп хотел бы завершить конфликт на Украине, чтобы вернуться к сфере торговли, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на мероприятии в штате Северная Каролина.
«Что касается России и Украины, президент США ясно дал понять: он хочет прекращения убийств, вернуться к торговле», - сказал он.
9 марта Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Как подчеркнул помощник Путина Юрий Ушаков, целью разговора было обсуждение «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».
10 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что этот телефонный разговор президентов РФ и США доказал возможность мирного урегулирования между Россией и Украиной. По словам Хегсета, он сам в звонке не участвовал, однако те, кто слушал диалог президентов, подтверждают, что это был хороший разговор.