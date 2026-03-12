ФСБ заявила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного в Крыму

Крымчанин сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий, заявили в ФСБ. Для совершения теракта он получил от куратора номер автомобиля, адрес и дату совершения подрыва машины военного, а также координаты схрона с бомбой.