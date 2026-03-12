Газета
Главная / Политика /

ФСБ заявила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного в Крыму

Ведомости

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против российского высокопоставленного военного в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».

Крымчанин сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий, заявили в ФСБ. Для совершения теракта он получил от куратора номер автомобиля, адрес и дату совершения подрыва машины военного, а также координаты схрона с бомбой.

26 февраля в ФСБ заявили о предотвращении теракта против высокопоставленного военного в Санкт-Петербурге. За день до этого спецслужба заявила о предотвращении теракта на военном аэродроме в Краснодарском крае.

Бортников предупредил о росте террористической угрозы из-за Украины

Политика / Международные отношения

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

Глава государства дал поручение после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. По данным следствия, киллер Любомир Корба выстрелил в генерала минимум три раза в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве, а затем бежал. Алексеев перенес операцию.

