Пентагон оценил стоимость войны с Ираном в $11,3 млрд за шесть дней

Ведомости

Война в Иране обошлась США как минимум в $11,3 млрд за первые шесть дней, сообщили чиновники Пентагона на закрытом брифинге для группы сенаторов. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники.

Сенатор Крис Кунс заявил журналистам, что оценка в $11,3 млрд является «примерно точной». «Я ожидаю, что текущая общая сумма операционных расходов значительно выше этого», – добавил он.

8 марта Пентагон официально уведомил конгресс, что расходы США за первую неделю военной кампании против Ирана достигли $6 млрд.

11 марта Financial Times сообщало, что четыре крупнейшие авиакомпании США могут переплатить более $11 млрд из-за роста цен на авиатопливо после обострения конфликта вокруг Ирана.

6 марта Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции – это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».

