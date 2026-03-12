Пентагон оценил стоимость войны с Ираном в $11,3 млрд за шесть дней
Война в Иране обошлась США как минимум в $11,3 млрд за первые шесть дней, сообщили чиновники Пентагона на закрытом брифинге для группы сенаторов. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники.
Сенатор Крис Кунс заявил журналистам, что оценка в $11,3 млрд является «примерно точной». «Я ожидаю, что текущая общая сумма операционных расходов значительно выше этого», – добавил он.
8 марта Пентагон официально уведомил конгресс, что расходы США за первую неделю военной кампании против Ирана достигли $6 млрд.
11 марта Financial Times сообщало, что четыре крупнейшие авиакомпании США могут переплатить более $11 млрд из-за роста цен на авиатопливо после обострения конфликта вокруг Ирана.
6 марта Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции – это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».