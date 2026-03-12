Глава Оренбургской области рассказал о превращении многодетности в моду

Он доложил президенту, что за последние десять лет количество многодетных семей в Оренбургской области выросло на 50%. Всего в регионе 32 100 таких семей. Губернатор рассказал, что в области свои выплаты – 155 000 руб. на каждого ребенка. Кроме того, власти помогают с первоначальным взносом на ипотеку, выплатами.