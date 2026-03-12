Газета
Глава Оренбургской области рассказал о превращении многодетности в моду

Ведомости

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе рабочей встречи рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как многодетность становится модной в регионе. Их диалог опубликован на сайте Кремля.

Солнцев подчеркнул, что жилищные меры помогают, но популяризировать многодетность необходимо, чтобы это было «как бренд». По его словам, про такие семьи нужно говорить, что это здоровая семья, крепкая.

Он доложил президенту, что за последние десять лет количество многодетных семей в Оренбургской области выросло на 50%. Всего в регионе 32 100 таких семей. Губернатор рассказал, что в области свои выплаты – 155 000 руб. на каждого ребенка. Кроме того, власти помогают с первоначальным взносом на ипотеку, выплатами.

25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ежегодной выплатой семьям с двумя и более детьми смогут воспользоваться более 4 млн российских семей. Выплата станет частью комплекса решений, направленных на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости.

