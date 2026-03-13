Газета
Политика

Дмитриев: все больше стран начинают закупать российскую нефть

Ведомости

Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США, написал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Он репостнул новость о том, что Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.

Ранее США выдали лицензию сроком на 30 дней, разрешающую России поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта.

Дмитриев заявлял, что снятие санкций США коснется 100 млн баррелей российской нефти. Он подчеркнул, что решение Вашингтона на фоне нарастающего энергетического кризиса выглядит неизбежным.

Ночью 12 марта Иран атаковал ряд энергетических объектов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Всего известно о повреждении шести судов и ряда топливных резервуаров в соседних странах. На фоне иранских атак цена на нефть превысила $100 за баррель – через три дня после достижения четырехлетнего максимума, когда цена на нефть марки Brent достигала $118. 

Как зарубежные СМИ отреагировали на снятие санкций с российской нефти
