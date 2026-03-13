Дмитриев: все больше стран начинают закупать российскую нефть

Ночью 12 марта Иран атаковал ряд энергетических объектов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Всего известно о повреждении шести судов и ряда топливных резервуаров в соседних странах. На фоне иранских атак цена на нефть превысила $100 за баррель – через три дня после достижения четырехлетнего максимума, когда цена на нефть марки Brent достигала $118.