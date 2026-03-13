СМИ: на «Оскаре» усиливают меры безопасности на фоне новостей об атаке Ирана

Ведомости

Организаторы премии «Оскар» совместно с полицией Лос-Анджелеса усилили меры безопасности на церемонии. Это произошло на фоне сообщений о возможной угрозе иранских беспилотников на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет издание Post Millennial.

Телеканал ABC 11 марта сообщал, что ФБР предупредило правоохранительные органы Калифорнии о потенциальной угрозе атаки иранских дронов. По оценке ведомства, иранские военные могут запустить беспилотники в направлении Западного побережья.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 12 марта опровергла публикации СМИ, назвав ложными утверждения о возможных ударах иранских БПЛА по территории США.

Эскалация на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Также Иран объявил о блокировке Ормузского пролива, что привело к резкому росту цен на нефть на мировых рынках.

Новости СМИ2
