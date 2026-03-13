NYT: с территории Бахрейна запустили баллистические ракеты по Ирану
Баллистические ракеты были запущены в направлении Ирана с территории Бахрейна, сообщила газета The New York Times, опубликовав скриншоты из соответствующего видео с запуском.
«Видео, верифицированное New York Times, демонстрирует запуск баллистических ракет из Бахрейна в направлении Ирана, что, вероятно, является первым подтвержденным примером атаки на Исламскую республику со стороны страны Персидского залива с начала войны», – отметило издание.
Аналитики газеты не смогли определить, кто из военных запускал ракеты (американцы или бахрейнцы). При этом в материале говорится, что как минимум одна ракета была отправлена с использованием техники США.
13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в течение следующей недели планируют наносить «очень сильные удары» по Ирану. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже нанес значителен ущерб, на восстановление которого Тегерану понадобятся годы.