Вучич: Хорватия, Албания и Косово создают альянс для нападения на Сербию
Хорватия и Албания совместно с Косово планируют нападение на Сербию. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в интервью RTS.
По его словам, указанные страны ждут обострения конфликта между Россией и Европой и еще большей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «Глобальный хаос даст им возможность» для нападения.
Вучич также отметил, что у Сербии есть гиперзвуковые баллистические ракеты, и подчеркнул, что Белград не планирует вступать в НАТО.
7 марта Вучич сообщал, что Сербия примет участие в военных учениях с вооруженными силами НАТО, которые начнутся в мае. При этом политик подчеркнул, что Белград «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет», выстраивая дружеские отношениями с другими государствами.