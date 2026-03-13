ЕС снял санкции с дочери президента «Транснефти» и нидерландского бизнесмена
Евросоюз исключил из списка лиц, в отношении которых вводятся санкции в рамках антироссийских мер, дочь президента «Транснефти» Майю Токареву и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста, говорится в уведомлении, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.
«Удаляются записи, касающиеся следующих фигурантов: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост», – гласит надпись.
14 марта Совет ЕС заявил, что удалил из антироссийского санкционного списка двух человек и пятерых умерших лиц, чьи имена не разглашались. Санкции в отношении более чем 2600 физических и юридических лиц останутся в силе как минимум до 15 сентября 2026 г., говорилось также в заявлении.