Суд в Армении продлил домашний арест бизнесмену Карапетяну еще на месяц
Антикоррупционный суд Армении принял решение оставить предпринимателя Самвела Карапетяна под домашним арестом еще на месяц. Об этом сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян, передает «РИА Новости».
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил на месяц домашний арест Самвелу Карапетяну», – сказал представитель защиты.
Вардеварян назвал требование продлить арест «прямым вмешательством в политические процессы» перед выборами в парламент Армении. Он считает, что это создает неравные условия в борьбе.
Карапетяна задержали в Ереване 18 июня 2025 г. Его обвиняют в призывах к свержению власти и финансовых махинациях. Бизнесмен не признает вину. С 18 января Карапетян находится под домашним арестом. 12 февраля координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян заявил, что бизнесмен будет выдвигаться в премьер-министры Армении на парламентских выборах от партии «Сильная Армения».