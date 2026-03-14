Суд в Армении продлил домашний арест бизнесмену Карапетяну еще на месяц

Карапетяна задержали в Ереване 18 июня 2025 г. Его обвиняют в призывах к свержению власти и финансовых махинациях. Бизнесмен не признает вину. С 18 января Карапетян находится под домашним арестом. 12 февраля координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян заявил, что бизнесмен будет выдвигаться в премьер-министры Армении на парламентских выборах от партии «Сильная Армения».