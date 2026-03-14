Путин поздравил с днем рождения вдову Ельцина
Президент России Владимир Путин направил поздравление вдове первого президента РФ Бориса Ельцина Наине Ельциной по случаю ее дня рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.
«Ваши замечательные человеческие качества – искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям – вызывают глубокое уважение. В этот праздничный для Вас день от души желаю крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким», – говорится в поздравлении.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин позвонил Наине Ельциной 1 февраля – в день 95-летия со дня рождения Ельцина.
Ельцин родился 1 февраля 1931 г. в селе Бутка Уральской области (ныне – Свердловская область). 12 июня 1991 г. победил на первых выборах президента РСФСР. В 1996 г. был переизбран на второй срок.
31 декабря 1999 г. Ельцин передал полномочия тогда премьер-министру Владимиру Путину и досрочно покинул президентский пост. 23 апреля 2007 г. Ельцин скончался от остановки сердца.