Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотникаНочью над российскими регионами сбили 87 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили два украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте падениях обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил он.
В ночь на 14 марта силы ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего беспилотников уничтожено над Азовским морем (31) и территорией Кубани (16). Еще восемь БПЛА сбили над Крымом, семь – над Брянской областью, по шесть – над Белгородской и Черным морем, пять – над Ростовской областью. Три аппарата силы ПВО ликвидировали над Самарской областью, два – над Курской, по одному – над Астраханской, Волгоградской и Тульской.
С начала суток 14 марта Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Волгограда, Саратова («Гагарин») Геленджика и Краснодара («Пашковский»).