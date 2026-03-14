Политика

Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

Ночью над российскими регионами сбили 87 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили два украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

Сейчас на месте падениях обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, добавил он. 

В ночь на 14 марта силы ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего беспилотников уничтожено над Азовским морем (31) и территорией Кубани (16). Еще восемь БПЛА сбили над Крымом, семь – над Брянской областью, по шесть – над Белгородской и Черным морем, пять – над Ростовской областью. Три аппарата силы ПВО ликвидировали над Самарской областью, два – над Курской, по одному – над Астраханской, Волгоградской и Тульской.

С начала суток 14 марта Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Волгограда, Саратова («Гагарин») Геленджика и Краснодара («Пашковский»).

