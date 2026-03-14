Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Зеленский сравнил себя с «не самым любимым сыном» Трампа

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил их отношения с президентом США Дональдом Трампом со связью отца и сына. Видеозапись опубликована на YouTube-канале радиостанции. По словам Зеленского, из-за разницы в возрасте Трамп ждет от него соответствующего отношения, однако Зеленский не считает себя «любимым сыном».

В марте Трамп призвал Зеленского взять на себя ответственность за заключение перемирия. Глава Белого дома заявил Politico, что президент России Владимир Путин готов пойти на сделку, но Зеленский препятствует завершению конфликта.

В январе на вопрос Reuters о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп так же ответил: «Зеленский». Агентство отмечало, что комментарии Трампа демонстрируют его разочарование украинским лидером.

Летом 2025 г. Трамп сравнил Зеленского и президента РФ Владимира Путина с дерущимися детьми, которым нужно «дать немного повоевать». «Мы с Путиным – не дети на детской площадке в парке», – ответил ему тогда украинский лидер.

