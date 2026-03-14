Зеленский сравнил себя с «не самым любимым сыном» Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Inter сравнил их отношения с президентом США Дональдом Трампом со связью отца и сына. Видеозапись опубликована на YouTube-канале радиостанции. По словам Зеленского, из-за разницы в возрасте Трамп ждет от него соответствующего отношения, однако Зеленский не считает себя «любимым сыном».
В марте Трамп призвал Зеленского взять на себя ответственность за заключение перемирия. Глава Белого дома заявил Politico, что президент России Владимир Путин готов пойти на сделку, но Зеленский препятствует завершению конфликта.
В январе на вопрос Reuters о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп так же ответил: «Зеленский». Агентство отмечало, что комментарии Трампа демонстрируют его разочарование украинским лидером.
Летом 2025 г. Трамп сравнил Зеленского и президента РФ Владимира Путина с дерущимися детьми, которым нужно «дать немного повоевать». «Мы с Путиным – не дети на детской площадке в парке», – ответил ему тогда украинский лидер.