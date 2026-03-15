Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады из-за флагов России

Украинская делегация также пропустила церемонию открытия 6 марта, к чему присоединились еще шесть государств – Чехия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва и Польша. Литва подтвердила, что также не примет участия в воскресном закрытии Игр. По данным организаторов, из 55 стран-участниц лишь 28 прошли торжественным маршем на открытии, что стало одним из самых масштабных бойкотов в истории Паралимпиад.