Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады из-за флагов России

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич выступил с резкой критикой в адрес организаторов зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо, объявив о бойкоте церемонии закрытия, пишет Tournaments. Причиной демарша стало решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами. Сушкевич назвал нынешние Игры «худшими в истории» и обвинил IPC в создании «ужасного прецедента» – ранее на Олимпиаде в Милане символика двух стран была под запретом.

Украинская делегация также пропустила церемонию открытия 6 марта, к чему присоединились еще шесть государств – Чехия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва и Польша. Литва подтвердила, что также не примет участия в воскресном закрытии Игр. По данным организаторов, из 55 стран-участниц лишь 28 прошли торжественным маршем на открытии, что стало одним из самых масштабных бойкотов в истории Паралимпиад.

При этом Германия, напротив, подтвердила участие в церемонии закрытия, что подчеркивает раскол в международном сообществе по вопросу присутствия россиян на соревнованиях.

Позиция IPC, допустившего флаги России и Беларуси в отличие от Олимпийских игр, вызвала неоднозначную реакцию. Особое возмущение Киева вызывает участие Беларуси, оказывающей поддержку военной операции Москвы. Украинская сторона настаивает, что демонстрация национальных символов государств, вовлеченных в конфликт, недопустима на международных аренах.

МИД и министерство спорта и молодежи Украины 18 февраля совместно заявили о намерении бойкотировать Паралимпийские игры, если организаторы не отменят решение о допуске российских и белорусских спортсменов с национальной символикой. Международный паралимпийский комитет (IPC) не увидел доказательств дискриминации украинской команды и отверг обвинения в особом отношении к России и Белоруссии.

