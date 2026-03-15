Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву дрона
Средства ПВО Вооруженных сил России сбили еще два беспилотника, при помощи которых противник планировал атаковать объекты на территории Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – написал он.
Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб. Дополнительная информация в сообщении не приводится.
Украина нарастила попытки атаковать Москву дронами в течение последних двух дней, за это время сбито уже 111 беспилотников. На этом фоне в московских аэропортах вводились ограничения.
Согласно информации Минобороны, силы ПВО России с 14:00 до 20:00 по Москве сбили 113 украинских беспилотников в разных регионах страны.