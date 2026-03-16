Qatar Airways возобновит регулярные рейсы в Москву с 18 марта
Национальная катарская авиакомпания Qatar Airways 18 марта возобновит регулярные рейсы из Дохи в Москву, сообщило в Telegram-канале посольство России в Катаре.
По данным диппредставительства, рейсы будут ежедневными. Кроме того, с 18 марта будут проводиться полеты «по ряду других направлений», они не уточняются. Посольство подчеркнуло, что решение о возобновлении рейсов было принято после оценки ситуации на Ближнем Востоке.
С 15 марта в Катаре отменили программу, согласно которой туристы могли бесплатно проживать в отелях на территории страны. Посольство РФ в Катаре в день принятия решения приводило несколько вариантов, как можно покинуть государство. Отмечалось, что авиакомпания Qatar Airways выполняет прямой рейс в Москву 14 марта.
Вечером 14 марта ТАСС писал со ссылкой на источник, что катарская авиакомпания отменила все прямые рейсы между Дохой и Москвой до 28 марта включительно. Это произошло на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.