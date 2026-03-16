Лавров заявил об угрозе проекта создания системы «Золотой купол»
Американский проект системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол» представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению, опубликованном на сайте ведомства.
Министр отметил, что проект «Золотой купол» предусматривает развертывание ударных средств для перехвата ракет космического базирования к 2028 г. По его словам, это может существенно повысить риски милитаризации космоса и его превращения в потенциально конфликтную зону.
В сентябре 2025 г. Bloomberg писал, что генерал космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы ПРО «Золотой купол». Пентагон не раскрыл детали проекта. Бюджетное управление конгресса оценило расходы только на сеть космических перехватчиков в $542 млрд в течение 20 лет, президент США Дональд Трамп говорил о тратах в размере $175 млрд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российские военные эксперты будут самым тщательным образом отслеживать и анализировать планы Вашингтона по созданию системы ПРО «Золотой купол». «Что это будет за «купол»? Против каких угроз он будет спроектирован? Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы», – отметил он.