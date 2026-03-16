В Кремле оценили санкции Киева против паралимпийских спортсменов

15 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев. Введение ограничений произошло после того, как сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. В копилке российских спортсменов 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.