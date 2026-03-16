В Кремле оценили санкции Киева против паралимпийских спортсменов
Украинские санкции, направленные против российских паралимпийцев не способны бросить тень на успешные выступления спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет смысла комментировать каждый шаг киевского режима. Тем более, что большинство из этих шагов не поддаются какому-то объяснению», — добавил он.
15 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев. Введение ограничений произошло после того, как сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. В копилке российских спортсменов 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.
На Паралимпийских играх в Италии выступали шесть российских спортсменов. В состав делегации вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.
Первое место на соревновании заняла сборная Китая, на втором месте – команда США.