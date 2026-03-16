Путин обсудил с главой Удмуртии соцсферу, демографию и поддержку бойцов
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Они обсудили вопросы демографии, развития соцсферы, поддержку участников спецоперации, а также проекты в сельском хозяйстве и ЖКХ.
Важной задачей глава региона назвал трудоустройство участников спецоперации. По словам Бречалова, предприятия принимают на работу военнослужащих, в том числе с тяжелыми ранениями, помогая им пройти адаптацию. В Удмуртии также реализуется кадровая программа «СВОй резерв18», разработанная по аналогии с федеральным проектом «Время героев» при участии РАНХиГС.
Одной из ключевых тем встречи стала демография. Бречалов сообщил, что с 1 января в Удмуртии введен региональный материнский капитал в размере 300 000 руб. для молодых семей до 35 лет при рождении третьего и последующих детей.
Путин в ходе встречи обратил внимание на проблему обучения во вторую смену в школах республики, о которой говорили жители на «Прямой линии».
Бречалов признал проблему и напомнил, что с 1999 по 2017 г. в регионе не было построено ни одной школы. Сейчас ситуация постепенно меняется. В Устиновском районе Ижевска строится школа более чем на 1000 мест, еще три школы находятся в планах.
Среди главных проектов на ближайшие годы глава региона назвал развитие сельского хозяйства. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» аграрии Удмуртии в 2026 г. получат 4,5 млрд руб. федеральной поддержки.
Еще одной важной темой Бречалов назвал ЖКХ. По его данным, запланирована масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. На эти цели в 2026 г. планируется направить около 4 млрд руб. федеральной поддержки. Средства пойдут на обновление систем теплоснабжения и водоотведения в Сарапуле, Можге и Балезино.
Кроме того, регион сохраняет высокие темпы жилищного строительства. Ввод жилья составляет около 1,2 млн кв. м в год. С 2019 г. более 6000 человек улучшили жилищные условия благодаря программам переселения из аварийного жилья.
Предыдущая встреча Путина с Бречаловым прошла в июле 2025 г. Тогда они также обсуждали строительство новых школ, дороги и поддержку бойцов спецоперации.