Путин обсудил с главой Удмуртии соцсферу, демографию и поддержку бойцов

Бречалов признал проблему и напомнил, что с 1999 по 2017 г. в регионе не было построено ни одной школы. Сейчас ситуация постепенно меняется. В Устиновском районе Ижевска строится школа более чем на 1000 мест, еще три школы находятся в планах.