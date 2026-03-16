Лавров: Кения предложила России заключить соглашение о трудовой миграции
Кения предложила России заключить соглашение о трудовой миграции, страны начнут работу над этим вопросом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с кенийским коллегой Мусалии Мудавади по итогам переговоров.
«Наверное, не открою большой секрет, господин министр сегодня высказал заинтересованность в том, чтобы между нашими странами заключить соглашение о трудовой миграции, чтобы поставить <..> работу по предоставлению рабочих мест для граждан стран – партнеров России на такую постоянную устойчивую основу», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
3 марта руководитель АНО «Национальный центр интеграции» Виктор Себелев в ходе научно-практического семинара «Внешняя трудовая миграция и целевой организованный набор иностранной рабочей силы», организованного РАНХиГС, представил несколько инициатив. Они направлены на совершенствование системы целевого организованного набора мигрантов на работу в России. В числе предложений оказались сокращение сроков пребывания, контроль за отъездом иностранцев, ужесточение требований к наличию медицинской страховки, изменение правил уплаты налогов.
11 марта стало известно, что число оформленных разрешений на работу, выданных высококвалифицированным специалистам (ВКС), в России в 2025 г. выросло на 48,4% и достигло 75 400 после 50 800 в 2024 г. Одновременно на 20% выросло и число аннулированных разрешений – 20 200 в 2025 г. после 16 100 годом ранее.