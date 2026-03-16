Слуцкий назначил заседание ЛДПР по вопросу депутата Свинцова на 18 марта

Слуцкий назначил заседание ЛДПР по вопросу депутата Свинцова на 18 мартаИсточники «Ведомостей» сообщали, что его могут исключить из фракции
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий назначил заседание президиума высшего совета ЛДПР по вопросу депутата Андрея Свинцова на 18 марта. Об этом «Ведомостям» сообщила замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.
Три источника «Ведомостей», близких к партии, сообщили, что Свинцова могут исключить из фракции. Предполагалось, что это произойдет сегодня, 16 марта.
Один из источников рассказал, что Слуцкий уже не единожды на рабочих заседаниях фракции поднимал вопрос о том, что Свинцов может быть исключен из фракции в связи с его активной позицией касательно блокировки Telegram.
Свинцов вступил в ЛДПР в 2000 г. С 2003 г. стал работать в секретариате Владимира Жириновского, в 2013 г. окончил созданный Жириновским Институт мировых цивилизаций, с 2008 по 2011 г. занимал должность помощника Жириновского.
Политик избирался депутатом Госдумы VI, VII созывов. На VIII созыв ему избраться не удалось, но в 2022 г. он занял место в нижней палате после смерти лидера ЛДПР Жириновского.