Главная / Политика /

Польша не будет участвовать в миссии США в Ормузском проливе

Ведомости

Польша не собирается принимать участие в операции США по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«Президент [США Дональд] Трамп обратился к НАТО за помощью, но какое-то количество стран НАТО ему ответило. И чтобы было ясно, Польша не имеет никаких планов участия в такой миссии», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Financial Times писала, что Франция отказалась направить военную помощь для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе по просьбе Трампа. Германия, Греция и Великобритания воздержались от этого шага.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что организовать европейскую миссию в Ормузском проливе будет сложно.

6 марта в Иране заявили, что Европа станет законной целью Ирана в случае присоединения к военный операции США и Израиля. 2 марта генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Европа «полностью поддерживает» действия США в Иране, при этом военный блок участвовать в операциях против республики не планирует.

