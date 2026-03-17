Газовое месторождение Шах в ОАЭ загорелось после удара иранского беспилотника

Крупное газовое месторождение Шах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) загорелось после удара иранского беспилотника. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на власти эмиратов.

По их данным, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией пожара.

Месторождение Шах расположено в пустыне Руб-эль-Хали к западу от Абу-Даби и разрабатывается совместным предприятием государственной компании Abu Dhabi National (ADNOC) и американской Occidental Petroleum, пишет Bloomberg.

Одновременно атаке подверглось нефтяное месторождение Маджнун на юге Ирака, сообщил представитель министерства нефти страны. Подробности инцидента не уточняются.

16 марта в Фуджейре в ОАЭ также начался пожар в промзоне с объектами нефтяной индустрии после удара БПЛА.

