Газовое месторождение Шах в ОАЭ загорелось после удара иранского беспилотника
Крупное газовое месторождение Шах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) загорелось после удара иранского беспилотника. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на власти эмиратов.
По их данным, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией пожара.
Месторождение Шах расположено в пустыне Руб-эль-Хали к западу от Абу-Даби и разрабатывается совместным предприятием государственной компании Abu Dhabi National (ADNOC) и американской Occidental Petroleum, пишет Bloomberg.
Одновременно атаке подверглось нефтяное месторождение Маджнун на юге Ирака, сообщил представитель министерства нефти страны. Подробности инцидента не уточняются.
16 марта в Фуджейре в ОАЭ также начался пожар в промзоне с объектами нефтяной индустрии после удара БПЛА.