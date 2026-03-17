Путин обсудит с Грефом итоги работы Сбербанка за 2025 год

16 марта сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла в 2025 г. до 1,6 трлн руб. при рентабельности капитала в 22%. Количество розничных клиентов по итогам года выросло на 0,8 млн – до 110,7 млн человек. А число активных корпоративных клиентов достигло 3,5 млн компаний, увеличившись на 6,2%.