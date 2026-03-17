Путин обсудит с Грефом итоги работы Сбербанка за 2025 год
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, встреча будет посвящена итогам работы банка за 2025 г.
«И Герман Греф сегодня как раз проинформирует главу государства о том, как строилась работа Сбербанка и каковы основные итоги этой работы», – отметил представитель Кремля.
16 марта сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла в 2025 г. до 1,6 трлн руб. при рентабельности капитала в 22%. Количество розничных клиентов по итогам года выросло на 0,8 млн – до 110,7 млн человек. А число активных корпоративных клиентов достигло 3,5 млн компаний, увеличившись на 6,2%.
27 февраля Греф заявлял, что 2026 г. станет завершающим годом трехлетней стратегии банка. По его оценке, «Сбер» рассчитывает сохранить рентабельность капитала на уровне около 22%, а достаточность капитала – на уровне 13,3%. При этом председатель правления банка подчеркивал, что текущий год будет сложнее из-за макроэкономической ситуации, положения клиентов и постепенного снижения процентных ставок.