Reuters: Моджтаба Хаменеи отклонил предложения о мирных переговорах с США
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения по прекращению огня с США, переданные через посредников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
По его словам, позиция Хаменеи в отношении США и Израиля была «очень жесткой и серьезной» на первом внешнеполитическом совещании после начала конфликта. При этом не уточняется, присутствовал ли он на встрече лично.
Источник добавил, что, по мнению иранского лидера, сейчас «не время для мира, пока США и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсации».
16 марта Axios писал, что Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. По данным издания, в последние дни Арагчи направлял Уиткоффу текстовые сообщения, в которых обсуждался вопрос прекращения войны. При этом неизвестно, насколько содержательными были эти контакты.
Reuters со ссылкой на источники 15 марта сообщило, что Белый дом отклонил попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном. При этом Тегеран также отвергает возможность какого-либо перемирия до тех пор, пока не прекратятся удары со стороны США и Израиля.