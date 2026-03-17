Шойгу: против РФ действует система из 56 стран
Для совершения диверсионных террористических актов против объектов критической инфраструктуры России действует система из 56 стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Западными спецслужбами разработано огромное количество разного рода механизмов, инструментов по совершению как террористических, так и диверсионных актов на объектах критической инфраструктуры», – подчеркнул Шойгу.
По его словам, Россия должна противопоставить этой угрозе, с одной стороны, высочайшую организованность, а с другой – дисциплину по выполнению всего того, что предписано разработанными методиками по линиям Росгвардии, Министерства энергетики, Минтранспорта и Минобороны.
12 марта Минобороны РФ сообщало, что Украина атаковала ударными БПЛА компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края. Объект обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Киева безрассудными.