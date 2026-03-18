Политика

Президент Кубы пообещал «непреодолимое сопротивление» в случае внешней агрессии

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна окажет «непреодолимое сопротивление» в случае внешней агрессии. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Диас-Канеля, Соединенные Штаты «почти ежедневно» угрожают свержением конституционного строя Кубы, используя экономические трудности как предлог. Он связал эти проблемы с многолетним санкционным давлением и попытками изоляции страны.

«Они намереваются и объявляют планы завладеть страной, ее ресурсами, собственностью и даже самой экономикой, которую стремятся задушить, чтобы нас сломить», – отметил президент Кубы.

16 марта американский лидер Дональд Трамп заявлял о намерении завершить военную операцию против Ирана, прежде чем переходить к переговорам с Кубой. Позже он также говорил, что для него было бы «честью» «взять Кубу».

17 марта The New York Times сообщала, что США требовали от Гаваны отставки Диас-Канеля как условия для продвижения переговоров. Источники издания отмечали, что некоторые представители администрации Трампа считают, что отстранение от власти главы Кубы позволит провести в стране структурные экономические реформы.

