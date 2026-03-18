Сыгравший Сноудена актер стал первым представителем ООН по цифровому управлению

Гордон-Левитт исполнил главную роль Эдварда Сноудена в фильме «Сноуден». Картина повествует о событиях перед началом передачи Сноуденом секретных документов о программе слежки спецслужб США и Великобритании в сети. В 2013 г. Сноуден вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 г. ему было предоставлено временное убежище в России, а в сентябре 2022 г. он получил российское гражданство.