Сыгравший Сноудена актер стал первым представителем ООН по цифровому управлению

Джозеф Гордон-Левитт будет участвовать в глобальных обсуждениях цифровой политики
Американский актер Джозеф Гордон-Левитт стал первым представителем Организации Объединенных Наций (ООН) по «человекоцентричному цифровому управлению». Об этом сообщили в глобальной организации.

«Новая должность создана, чтобы укрепить общественное понимание того, как цифровые технологии определяют повседневность», – говорится в заявлении.

Гордон-Левитт будет «связывать глобальные обсуждения цифровой политики и повседневную жизнь, подчеркивая при этом важность человека» в цифровую эпоху. Он будет работать совместно с форумом ООН по управлению интернетом.

Гордон-Левитт исполнил главную роль Эдварда Сноудена в фильме «Сноуден». Картина повествует о событиях перед началом передачи Сноуденом секретных документов о программе слежки спецслужб США и Великобритании в сети. В 2013 г. Сноуден вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 г. ему было предоставлено временное убежище в России, а в сентябре 2022 г. он получил российское гражданство.

Актер известен по ролям в фильмах «500 дней лета», «Петля времени», «Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

