Свинцов прокомментировал свое исключение из ЛДПР
Депутат Андрей Свинцов рассказал, что его исключили из партии ЛДПР за отличные от позиций фракции точки зрения на ряд вопросов. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».
«Моя позиция не соответствует той позиции, которую Высший совет, как минимум, определяет как позицию партии», – сказал он.
По его словам, решение принято Высшим советом – коллегиальным органом, а потому это не единоличное мнение одного человека. Свинцов отметил, что узнал о планах только в понедельник, 16 марта, когда об этом сказал лидер партии Леонид Слуцкий. По этой причине у него не было никаких мыслей о планах на выборы в Госдуму.
Ранее стало известно, что президиум Высшего совета ЛДПР единогласно исключил из партии Свинцова. Поводом стали действия, порочащие репутацию партии, массовые жалобы россиян и требования всех региональных отделений.
Ранее Свинцов активно комментировал блокировки в интернете. В частности, он допускал, что россияне не смогут пользоваться Telegram даже со средствами обхода блокировок, а сам мессенджер будет признан экстремистской организацией.