Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Свинцов прокомментировал свое исключение из ЛДПР

Ведомости

Депутат Андрей Свинцов рассказал, что его исключили из партии ЛДПР за отличные от позиций фракции точки зрения на ряд вопросов. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

«Моя позиция не соответствует той позиции, которую Высший совет, как минимум, определяет как позицию партии», – сказал он.

По его словам, решение принято Высшим советом – коллегиальным органом, а потому это не единоличное мнение одного человека. Свинцов отметил, что узнал о планах только в понедельник, 16 марта, когда об этом сказал лидер партии Леонид Слуцкий. По этой причине у него не было никаких мыслей о планах на выборы в Госдуму.

Ранее стало известно, что президиум Высшего совета ЛДПР единогласно исключил из партии Свинцова. Поводом стали действия, порочащие репутацию партии, массовые жалобы россиян и требования всех региональных отделений.

Ранее Свинцов активно комментировал блокировки в интернете. В частности, он допускал, что россияне не смогут пользоваться Telegram даже со средствами обхода блокировок, а сам мессенджер будет признан экстремистской организацией.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь