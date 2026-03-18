Разведка США признала преимущество России в конфликте на Украине
Американская разведка считает, что у России есть преимущество в конфликте с Украиной. Кроме того, Москва готова продолжать боевые действия до достижения своих целей. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в ходе выступления в конгрессе.
«Россия в 2025 г. сохраняла преимущество в конфликте на Украине. До заключения соглашения Москва, вероятно, будет продолжать вести медленную войну на истощение, пока не добьется своих целей», – заявила она (цитата по Fox News).
По оценке американской разведки, боеспособность российской армии сейчас выше, чем до начала конфликта.
«Россия по-прежнему обладает способностью выборочно бросать вызов интересам США по всему миру с помощью военных и невоенных средств. Россия располагает передовыми системами, включая вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, предназначенные для того, чтобы нивелировать военное преимущество США», – добавила Габбард.
24 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что многие задачи России в рамках спецоперации уже были выполнены, а сам процесс продолжается. Так он прокомментировал заявление президент Украины Владимира Зеленского о том, что цели спецоперации не были достигнуты Россией. Песков подчеркнул, что главной целью Москвы является обеспечение безопасности жителей Донбасса.