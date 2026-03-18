Жители Саудовской Аравии впервые получили оповещения о взрывах

Жители Саудовской Аравии впервые получили оповещения о взрывахВ Эр-Рияде слышны взрывы
В Эр-Рияде произошли взрывы, передает Reuters. Какие объекты были атакованы, пока неизвестно.
Жители Саудовской Аравии впервые получили телефонные оповещения о воздушной угрозе, отметило агентство.
Последние недели Саудовскую Аравию активно атакует Иран. Тегеран совершает удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и по объектам нефтяной инфраструктуры.
Взрывы были слышны вскоре после объявления о том, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Саудовской Аравии в Рас-Тануре возобновил работу после вынужденной остановки из-за иранской атаки. Завод Ras Tanura считается ключевым поставщиком дизельного топлива для европейских рынков. Из-за удара он не работал со 2 марта.
