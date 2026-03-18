Орбан: Венгрия не даст Зеленскому шантажом лишить страну энергоносителей из РФ
Венгрия не позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому с помощью шантажа лишить республику дешевых российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время выступления на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше.
«Если нам тоже навяжут отказ от российской энергии, то из-за повышения цен на коммунальные расходы вы потеряете месячную зарплату. Один месяц из 12 <...>. Мы не можем позволить Зеленскому шантажом лишить Венгрию дешевой российской энергии. И я не позволю этого сделать завтра в Брюсселе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Венгерский премьер напомнил, что Украина заблокировала работу нефтепровода «Дружба». Он подчеркнул, что такие действия направлены на то, чтобы вынудить Будапешт отказаться от энергоносителей из России.
17 марта министр Венгрии по делам союза Янош Бока заявил, что перекрытие доступа к трубопроводу «Дружба» украинской стороной будет иметь последствия для всего Евросоюза. Он объяснил, что такие действия подрывают энергетическую безопасность стран объединения. По словам министра, представители Киева отказались от личной встречи, а также не предоставили делегации Венгрии доступ к трубопроводу.