Политика

МИД Эстонии обвинил в Россию в нарушении воздушного пространства

Ведомости

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским истребителем Су-30. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети X.

По его словам, 18 марта Су-30 был замечен в районе острова Вайндлоо и оставался там около минуты.

«Я могу подтвердить, что миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии отреагировала оперативно, задействовав подразделения ВВС Италии. Угрозы безопасности Эстонии не было», – заявил министр.

В конце декабря 2025 г. гендиректор департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин признал, что Россия в настоящее время не намерена нападать ни на одну из стран Балтии или на НАТО в целом.

В октябре 2025 г. литовские власти заявили, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство страны. Президент страны Гитанас Науседа назвал этот инцидент грубым нарушением международного права и территориальной целостности Литвы.

Новости СМИ2
