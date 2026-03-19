МИД КНР: Китай шокирован решением Израиля убивать иранских чиновников
Китай шокирован сообщениями, что израильскую армию уполномочили убивать любого высокопоставленного чиновника в Иране. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.
По словам Линя, Китай всегда выступал против применения силы в международных отношениях.
«Еще более неприемлемы убийства иранских официальных лиц и удары по гражданским объектам», – сказал представитель китайского МИДа (цитата по ТАСС).
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без необходимости получения дополнительного разрешения, писало Reuters 18 марта. Тогда же Кац объявил, что министр разведки Ирана Исмаил Хатиб был убит при ударе со стороны Израиля.
В этот же день Иран подтвердил гибель главы высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.