Axios: команда Трампа работает над планом мирных переговоров с Ираном
Команда американского президента Дональда Трампа работает над планом начала мирных переговоров с Ираном, пишет Axios со ссылкой на источники.
«После трех недель войны администрация Трампа начала первоначальные обсуждения следующего этапа и того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном», – говорится в материале.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Дэвид Кушнер участвуют в обсуждениях. Условиями, которые выдвинет Вашингтон, станут возобновление безопасного судоходства в Ормузском проливе, а также заключение долгосрочного соглашения по иранской ядерной программе и баллистическим ракетам, утверждают собеседники издания.
Белый дом с самого начала войны, начавшейся 28 февраля, никогда четко не обозначал, сколько времени продлится конфликт. 20 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность «сворачивания» войны. Операция «Эпическая ярость» может закончиться через четыре-шесть недель. По словам американского лидера, Вашингтон достиг значительного прогресса как в ослаблении военной мощи Тегерана, так и в подрыве его способности производить ядерное оружие.
В эфире Fox News Трамп заявил, что США могут вести диалог, но не хотят прекращения огня. «Вы не прекращаете огонь, когда буквально стираете другую сторону с лица земли», – сказал политик.