Axios: команда Трампа работает над планом мирных переговоров с Ираном

Белый дом с самого начала войны, начавшейся 28 февраля, никогда четко не обозначал, сколько времени продлится конфликт. 20 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность «сворачивания» войны. Операция «Эпическая ярость» может закончиться через четыре-шесть недель. По словам американского лидера, Вашингтон достиг значительного прогресса как в ослаблении военной мощи Тегерана, так и в подрыве его способности производить ядерное оружие.