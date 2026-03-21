Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Трамп назвал новые сроки завершения операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп озвучил новые сроки завершения операции «Эпическая ярость» – она может закончиться через четыре-шесть недель, пишет Aljazeera.

Белый дом с самого начала войны, начавшейся 28 февраля, никогда четко не обозначал, сколько времени продлится конфликт, на скольких различных платформах он будет вестись и каким будет итоговый критерий для принятия США решения об объявлении победы.

20 марта Трамп в Truth Social заявил, что США достигли значительного прогресса как в ослаблении военной мощи Ирана, так и в подрыве его способности производить ядерное оружие.

При этом американский президент не сказал, готовы ли США направить наземные войска на территорию Ирана.

В марте сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что США могут начать сухопутную военную операцию в Иране для достижения своих целей. 7 марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила о внезапном прекращении военных учений 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Луизиане. Это может свидетельствовать о подготовке Пентагона к наземной операции в Иране.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её