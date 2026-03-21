Трамп назвал новые сроки завершения операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп озвучил новые сроки завершения операции «Эпическая ярость» – она может закончиться через четыре-шесть недель, пишет Aljazeera.
Белый дом с самого начала войны, начавшейся 28 февраля, никогда четко не обозначал, сколько времени продлится конфликт, на скольких различных платформах он будет вестись и каким будет итоговый критерий для принятия США решения об объявлении победы.
20 марта Трамп в Truth Social заявил, что США достигли значительного прогресса как в ослаблении военной мощи Ирана, так и в подрыве его способности производить ядерное оружие.
При этом американский президент не сказал, готовы ли США направить наземные войска на территорию Ирана.
В марте сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что США могут начать сухопутную военную операцию в Иране для достижения своих целей. 7 марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила о внезапном прекращении военных учений 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Луизиане. Это может свидетельствовать о подготовке Пентагона к наземной операции в Иране.