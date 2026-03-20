Армия России за неделю взяла четыре населенных пункта в ДНР

Российские военные в течение прошедшей недели установили контроль над четырьмя населенными пунктами в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о селах Федоровка Вторая, Павловка и Каленики, а также поселке Александровка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, в период с 14 по 20 марта Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые использовались в интересах вооруженных сил Украины, а также местам производства беспилотников и пунктам временной дислокации вооруженных формирований.

О взятии Федоровки Второй и Павловки стало известно 19 марта. Днем ранее Минобороны сообщило об установлении контроля над Александровкой. Тогда в ведомстве отметили решительные действия подразделений группировки войск «Запад». 17 марта ведомство сообщало о взятии сел Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области. Каленики заняли подразделения «Южной» группировки войск, Сопычь – силы группировки «Север».

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным 10 марта отметил, что территория региона, которая остается под контролем Украины, за полгода сократилась с 25% до 15-17%. Кроме того, глава государства отметил, что ДНР за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, но регион восстанавливается и развивается быстрыми темпами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь