Армия России за неделю взяла четыре населенных пункта в ДНР

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным 10 марта отметил, что территория региона, которая остается под контролем Украины, за полгода сократилась с 25% до 15-17%. Кроме того, глава государства отметил, что ДНР за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, но регион восстанавливается и развивается быстрыми темпами.