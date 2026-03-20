Политика

В Абу Даби арестовали более 100 человек за съемку и распространение фейков

Полиция Абу-Даби задержала 109 человек различных национальностей за съемку и распространение недостоверной информации на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили правоохранительные органы эмирата в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что задержанные публиковали фото и видео с мест событий, а также распространяли ложные сведения в соцсетях. По оценке полиции, такие действия могли отразиться на общественном мнении и распространении слухов.

Жителей призвали проверять информацию и воздерживаться от съемки и публикации мест происшествий, поскольку это может повлиять на обеспечение безопасности.

Эскалация в регионе продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и объектам США в странах Персидского залива.

17 марта сообщалось о возгорании газового месторождения Шах в ОАЭ после удара беспилотника. Bloomberg сообщало, что при атаке никто из людей не пострадал, но на месте работали экстренные службы, которые занимались ликвидацией возникшего пожара.

