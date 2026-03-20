На Гавайях эвакуируют более 5000 человек из-за сильнейшего за 20 лет наводнения
Гавайи переживают сильнейшее наводнение за последние 20 лет из-за проливных дождей, официальные лица призывают людей в наиболее пострадавших районах немедленно уехать. Об этом пишет Associated Press.
Вода затопила обширные участки Северного побережья острова Оаху, 5500 человек будут эвакуированы. Власти предупредили о возможности прорыва плотины. Погодные условия ухудшаются.
Губернатор Гавайев Джош Грин на пресс-конференции заявил, что стоимость ущерба от удара стихии может превысить $1 млрд. Последствия наводнения будет иметь серьезные последствия для штата.
