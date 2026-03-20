На Гавайях эвакуируют более 5000 человек из-за сильнейшего за 20 лет наводнения

В феврале более 100 000 га земли на юго-западе Франции оказались затопленными из-за наводнений, спровоцированных ливневыми дождями. В западной части департамента Мэн-э-Луар, как и в Жиронде и Лот-э-Гаронне на юго-западе, объявляли максимальный уровень опасности. Из-за непогоды эвакуировали около 2000 человек.