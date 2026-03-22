Япония рассматривает возможность участия в разминировании Ормузского пролива
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в интервью телеканалу Fuji TV заявил, что Токио может направить военных для проведения траления в Ормузском проливе в случае достижения полного прекращения огня в текущем конфликте США и Израиля против Ирана.
«Если бы было достигнуто полное прекращение огня, гипотетически говоря, тогда такие задачи, как траление, могли бы встать на повестку дня», – сказал Мотэги в интервью Fuji TV (цитата по Al Jazeera).
«Это чисто гипотетическое предположение, но если прекращение огня будет установлено, а морские мины будут создавать препятствия, то я думаю, это будет вопросом, который стоит рассмотреть», – добавил он.
Комментарии Мотэги прозвучали после того, как Япония исключила возможность отправки войск для обеспечения безопасности на этом жизненно важном торговом маршруте, несмотря на требования о помощи со стороны президента США Дональда Трампа.