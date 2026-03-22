Песков: проблема с оплатой газа отодвинула Украину на второй план для Европы

Песков: проблема с оплатой газа отодвинула Украину на второй план для ЕвропыПредставитель Кремля назвал положение ЕС затруднительным
Проблема оплаты счетов за газ и электроэнергию вытеснила Украину из повестки дня, которая волнует европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Представитель Кремля охарактеризовал положение Европы как затруднительное.
«У них сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет. Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать», – рассказал Песков.
По итогам саммита ЕС председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что поэтапный отказ от российского СПГ не будет пересматриваться.